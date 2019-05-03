Гвоздик хочет выступить на WBSS

Новости спорта: Чемпион мира WBC в полутяжелом весе хочет стать абсолютным чемпионом мира.

Чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) выразил желание принять участие во Всемирной суперсерии бокса (WBSS).

«Конечно, у меня есть желание, есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. А турнир WBSS – это отличный шанс осуществить эту мечту. Хотя я, к сожалению, на эти процессы не влияю, но искренне надеюсь, что промоутеры и менеджеры сумеют договориться», - сказал Гвоздик.

Отметим, что ранее была информация о том, что Александр Гвоздик проведет следующий бой в августе-сентября этого года. Соперником украинца может стать обязательный претендент Маркус Браун.