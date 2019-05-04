Ломаченко может сменить весовую категорию для боя с Дэвисом

Новости спорта: Василий Ломаченко поменять весовую категорию для боя с Джервонтой Дэвисом.

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко не исключает возможности возвращения в первый легкий вес и проведения поединка с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом.

«Дэвис является чемпионом в том весе, в котором мне комфортно, — сказал Ломаченко в интервью, опубликованном на его официальном канале. — Это вес, из которого я ушел, потому что не мог объединить пояса. Как только я ушел, он сразу же раскрыл рот. Поэтому ситуация следующая: я попытаюсь сделать в весе до 61 [килограмма] то, что я задумал, а после этого хочу вернуться в 59 килограммов и попробовать объединить пояса там. [Джервонта Дэвис] является топовым соперником... он сегодня является чемпионом мира, поэтому я и хочу боксировать с ним».

Ломаченко также добавил, что если ему предложат поединок с Дэвисом, он не будет выдвигать никаких требований относительно гонорара. «Я просто выйду и буду боксировать с ним, — сказал он. — С такими ребятами, которые много разговаривают, которые пытаются [болельщикам] затуманить разум красивыми и громкими заявлениями... Меня это просто оскорбляет, как спортсмена. Поэтому я с удовольствием вышел бы в ринг и с Джервонтой Дэвисом, и с Теофимо Лопесом».