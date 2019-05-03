Финальная пресс-конференция Сауля Альвареса и Дэниэла Джейкобса (Видео)

Новости спорта: Состоялась заключительная пресс-конференция перед объединительным поединком 4 мая между чемпионом WBA и WBC в среднем весе Саулем "Канело" Альваресом и обладателем титула IBF Дэниэлом Джейкобсом.

Вчера в Лас-Вегасе (США) состоялась заключительная пресс-конференция перед объединительным поединком 4 мая между чемпионом WBA и WBC в среднем весе Саулем "Канело" Альваресом и обладателем титула IBF Дэниэлом Джейкобсом.

"Мы просто готовы к субботнему бою, — сказал 28-летний Альварес. — Я готов продолжить вписывать свое имя в историю, как я всегда делал. Я дрался против любых стилей. Что бы он ни делал в субботу, это вызовет соответствующее противодействие с моей стороны. В боксе все может произойти, включая нокаут. Если будет возможность, поверьте, я добьюсь его. Мне все равно, крупнее, сильнее ли он меня, это меня никогда не волновало. У меня есть способности и опыт, чтобы преодолеть это и даже большее".

"Это шанс всей моей жизни, и я очень рад возможности показать миру, что я лучший средневес своего поколения, — сказал 32-летний Джейкобс. — Мой разговор будет на ринге, и я позволю своему боксу говорить за себя. Канело, давай устроим хорошее зрелище, мой брат. Я могу победить, будучи просто наилучшей версией самого себя. Мои физические преимущества могут принести мне победу сами по себе, но у меня есть и психологические возможности. Я единственный боксер в расцвете сил, с которым встречается Канело со времен боя против Флойда Мейвезера. Я полон уверенности в себе и своих способностях".