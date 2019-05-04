Хирн о потасовке: Никогда не видел такой реакции Альвареса

Новости спорта: Эдди Хирн прокомментировал потасовку Альвареса и Джейкобса.

3 мая в Лас-Вегасе прошла официальная церемония взвешивания Сауля Альвареса и Дэниела Джейкобса, чей объединительный поединок возглавит турнир по профессиональному боксу в ночь с 4 на 5 мая.

В ходе мероприятия боксёры едва не устроили драку, причём конфликт спровоцировал мексиканец. Инцидент прокомментировал известный промоутер Эдди Хирн, отметивший, что Альварес перед поединком выглядит взвинченным.

«Никогда не видел такой реакции Альвареса. Меня это удивило. Что-то похожее мы видели перед его второй встречей с Головкиным. Но сейчас Канело был очень разгорячён. Не знаю, хорошая это новость для Джейкобса или нет, но Альварес определённо взвинчен. Не знаю, хорошо это скажется на его выступлении или нет», — приводит слова функционера BoxingScene.