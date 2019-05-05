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Уайт: WBC боится за Уайлдера

Уайт: WBC боится за Уайлдера
02:02 Вс, 5 Май 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Диллиан Уайт недоволен, что соперником американца стал Доминик Бризил.

Британский боксер Диллиан Уайт прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и американцем Домиником Бризилом.

"Почему Бризил достался Уайлдеру в соперники? Я считаю, что WBC боится за него. Это сложно обьяснить, но это так. Наверное, так происходит, потому что он первый чемпион из США за долгое время. В 2017-м году Бризил провел бой против Эрика Молины, но победу в этом поединке точно нельзя ему засчитать, так как Молина был недавно дисквалифицирован из спорта на два года за употребление допинга.

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А я выиграл столько поединков под эгидой WBC, но все равно не получил бой с Уайлдером. Мне пришлось отклонить поединок против Энтони Джошуа, и одна из причин почему я так сделал была в том, что я хотел драться с Уайлдером", - приводит слова Уайта Boxing Scene.

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Бокс, WBC, Джошуа, Новости бокса, Диллиан Уайт, Доминик Бризил.
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