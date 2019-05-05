Уайт: WBC боится за Уайлдера

Новости спорта: Диллиан Уайт недоволен, что соперником американца стал Доминик Бризил.

Британский боксер Диллиан Уайт прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и американцем Домиником Бризилом.

"Почему Бризил достался Уайлдеру в соперники? Я считаю, что WBC боится за него. Это сложно обьяснить, но это так. Наверное, так происходит, потому что он первый чемпион из США за долгое время. В 2017-м году Бризил провел бой против Эрика Молины, но победу в этом поединке точно нельзя ему засчитать, так как Молина был недавно дисквалифицирован из спорта на два года за употребление допинга.

А я выиграл столько поединков под эгидой WBC, но все равно не получил бой с Уайлдером. Мне пришлось отклонить поединок против Энтони Джошуа, и одна из причин почему я так сделал была в том, что я хотел драться с Уайлдером", - приводит слова Уайта Boxing Scene.