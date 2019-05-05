Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина

Новости спорта: Джонатан Бэнкс будет тренировать Геннадия Головкина.

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин представил своего нового тренера.

Теперь казахстанский боксер будет тренироваться с Джонатаном Бэнксом, знакомым многим по его работе с Владимиром Кличко.

Об этом Головкин сообщил на своей странице в Instagram.

"Хотел бы представить вам своего нового тренера Джонатана Бэнкса. Уверен, наше сотрудничество принесет свои плоды в скором времени", - написал Головкин под фото с новым тренером.