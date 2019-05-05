Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин представил своего нового тренера.
Теперь казахстанский боксер будет тренироваться с Джонатаном Бэнксом, знакомым многим по его работе с Владимиром Кличко.
Об этом Головкин сообщил на своей странице в Instagram.
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Хотел бы представить вам своего нового тренера Джонатана Бэнкса. Уверен, наше сотрудничество принесёт свои плоды в скором времени. I would like to introduce you with my new coach Johnathon Banks. I’m sure that our cooperation will lead to a good results in the near future
"Хотел бы представить вам своего нового тренера Джонатана Бэнкса. Уверен, наше сотрудничество принесет свои плоды в скором времени", - написал Головкин под фото с новым тренером.