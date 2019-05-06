WBO: Беринчик может стать официальным претендентом на пояс Ломаченко

Новости спорта: Ранее про это заявлял промоутер Беринчика Александр Красюк.

У обладателя титула WBO International в легком весе украинца Дениса Беринчика до конца 2019 года есть шанс стать официальным претендентом на пояс чемпиона мира по той же версии, сообщает официальный сайт организации.

Интересно, что данным титулом сейчас владеет другой украинский боксер - Василий Ломаченко.

Ранее Кличко высказал надежду, что за титул чемпиона Беринчик будет боксировать не с Ломаченко, который обладает титулами WBO и WBA.

Напомним, Денис защитил титул WBO International против японца Аракаву.