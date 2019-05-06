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Игра престолов: Джошуа рассказал о выборе соперника

Игра престолов: Джошуа рассказал о выборе соперника
11:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Британец предлагал провести бой Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту и Деонтею Уайлдеру, но они отказались.

Чемпион IBF, WBO, IBO и WBA в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа сообщил, что топовые тяжеловесы отказались выйти с ним на ринг 1 июня в «Мэдисон Сквер Гарден». Изначально Джошуа должен был встретиться с Джареллом Миллером, но американец провалил допинг-тест. В итоге его заменил Энди Руис-младший. По словам Джошуа, он предлагал провести бой Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту и Деонтею Уайлдеру, но они отказались.

«У нас получается какая-то «Игра престолов». Но я не понимаю, почему это происходит! Болельщики страдают из-за этого.

Я не понимаю, что ещё мы должны сделать, потому что мы предложили этим ребятам щедрые контракты.

У меня есть пояса, которые они хотят. Эксперты говорят, что это их шанс. Но они отказываются. Уайлдер предлагал нам бой, но это предложение сделал он сам, а не промоутер или телекомпания. Мы связывались с Фьюри, но он не согласился на процент от прибыли. Тажке мы предложили провести бой Диллиану Уайту и Луису Ортису, но он в итоге выбрал Уайлдера.

Мы все хотим быть лучшими в мире. Почему тогда лучшие не дерутся с такими же?» — приводит слова Джошуа TALKSport.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Бокс новости.
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