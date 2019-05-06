Хирн подвел итоги боя Альварес - Джейкобс

Новости спорта: Эдди Хирн считает закономерной победу Сауля Альвареса в бою с Дэниэлом Джейкобсом.

Промоутер бывшего чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Дэниела Джейкобса Эдди Хирн прокомментировал победу Сауля Альвареса в бою с его подопечным.

"Счет 115-113 - вполне справедлив. Я посчитал так же. Хотя, если у вас счет 115-113, то он мог бы быть и 116-112 или ничейным. Но победа досталась правильному боксеру. Думаю, согласятся все.

Дэниел слабовато провел первую половину боя, но выиграл концовку. Я насчитал 115-113 в пользу Альвареса. Но неизвестно, как все кончилось бы, если бы Джейкобс был более агрессивным. Альварес держал мощные удары, как и Джейкобс", - цитирует Хирна BoxingScene.