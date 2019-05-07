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Постол - о возможном реванше против Кроуфорда

Постол - о возможном реванше против Кроуфорда
10:59 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинец не смог определить лучшего между своим бывшим соперником и Василием Ломаченко.

Бывший чемпион мира и официальный претендент на пояс WBC Виктор Постол (31-2, 12 КО) не думает, что его реванш против Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО) может состояться:

«Думал подняться в полусредний вес, но все будет зависеть от чемпионского боя с Рамиресом.

Реванш с Кроуфордом? Не думаю, что он будет со мной боксировать, потому что я ему не интересен, у меня нет ни пояса, ничего. Если у меня не будет титула, то ему нет смысла проводить поединок.

Кто лучше Ломаченко или Кроуфорд? Я не скажу, кто лучше. Вася в своем весе лучше. Я спрашивал, хочет ли он подниматься в весе, но он ответил, что и в легком весе маленький. Так вот, Ломаченко в своем весе лучший, а Кроуфорд – в своем».

Напомним, Постол нацелен вновь завоевать чемпионский титул.

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Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Виктор Постол, Теренс Кроуфорд.
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