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Альварес обошел Усика в тройке лучших боксеров мира по версии The Ring

Альварес обошел Усика в тройке лучших боксеров мира по версии The Ring
21:38 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта: Мексиканец Сауль Альварес поднялся на 3-ю позицию в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

Победа над Дэниелом Джейкобсом позволила Саулю Альваресу подняться на третью строчку рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории и потеснить бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика. Об этом сообщает Ua-football.

На прошлой неделе Сауль Альварес в Лас-Вегасе в конкурентном бою единогласным решением судей одолел Дэниела Джейкобса и объединил титулы WBA, WBC и IBF в среднем весе.

Возглавляет рейтинг The Ring, как и раньше, украинский чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, не покидающий топ-10 в течение 3-х последних лет.

Топ-10 боксеров мира по версии журнала The Ring выглядит так:

1. Василий Ломаченко (Украина, средний вес)

2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес)

3. Сауль Альварес (Мексика, средний вес)

4. Александр Усик (Украина, тяжелый вес)

5. Эррол Спенс (США, полусредний вес)

6. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес)

7. Наоя Иноуэ (Япония, легчайший вес)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, наилегчайший вес)

9. Майки Гарсия (США, легкий вес)

10. Донни Ньетес (Филиппины, второй легчайший вес)

Александр Усик сможет отвоевать свою позицию уже 25 мая, когда проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такамы.

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Бокс, Сауль Альварес, Александр Усик, Бокс новости.
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