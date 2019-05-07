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Фьюри: Я бы надрал задницу Джошуа в любом весе и вне ринга

Фьюри: Я бы надрал задницу Джошуа в любом весе и вне ринга
22:51 Вт, 7 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Тайсон Фьюри заявил, что когда предложил Джошуа выйти поговорить, то Энтони наделал в штаны.

Британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что соотечественник Энтони Джошуа побоялся развития конфликта, который произошёл во время подготовки к Олимпийским играм 2012 года, проходившим в Лондоне. Джошуа готовился к боксёрскому турниру, став в итоге олимпийским чемпионом. По словам Фьюри, у них возник конфликт, после чего Тайсон предложил сопернику продолжить выяснения отношений на улице, но тот побоялся.

«У нас был спарринг. Тогда Джошуа был боксёром-любителем. Он провёл несколько классных раундов, но затем я начал наносить удары по корпусу, он ушёл в угол и начал поднимать ноги, защищая себя. В зале было около 10 человек, все они видели это. Затем я опустил руки, он попытался меня ударить, но я начал уворачиваться, он не мог по мне попасть.

Джошуа производит впечатление духовного человека, да? Но когда мы стояли лицом к лицу и я предложил ему выйти на улицу, чтобы поговорить, он наделал в штаны! Неважно, сколько тогда я весил и в какой форме был, я бы надрал ему задницу. Если бы мне предложили выйти на улицу, да и неважно кто, я бы вышел и дал ему в рожу», — приводит слова Фьюри WorldBoxingNews.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Бокс новости.
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