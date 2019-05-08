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Ковалев проведет следующий бой в России

Ковалев проведет следующий бой в России
06:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сергей Ковалев проведет обязательную защиту против британца Энтони Ярда.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет поединок против обязательного претендента на титул британца Энтони Ярда 29 июня в Российской Федерации.

Организаторы пока не определились с точным местом проведения, но ранее 36-летний "Крашер" говорил о том, что хочет провести данную защиту титула в родном Челябинске, где родился и впервые начал заниматься боксом. До этого времени Ковалев трижды проводит бои в России и все - в Екатеринбурге.

Известно, что этот бой будет транслироваться телеканалом ESPN, а это ставит определенные рамки из-за разницы во времени, поэтому, скорее всего, боксеры будут драться днем, тем самым подстроившись под американскую телеаудиторию.

Напомним, что переговоры о поединке между Ковалевым и Ярдом начались около месяца назад. Менеджер британца Тунде Аджаи изначально заявлял, что они "не согласятся боксировать в России ни за какие деньги". В свою очередь, Ковалев не хотел драться с Ярдом в Великобритании.

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