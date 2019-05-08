Хирн прокомментировал предстоящий бой Ломаченко - Кэмпбелл

Новости спорта: Промоутер еще раз возмутился, что титул WBC разыгрывают не два его боксера.

Британский промоутер Эдди Хирн остался очень не доволен решением WBC назначить бой за вакантный титул в легком весе между Василием Ломаченко и его подопечным Люком Кэмпбеллом.

Хирн рассчитывал на то, что вакантный титул будет разыгран в бою между его бойцами, Кэмпбеллом и американским проспектом Девином Хэйни.

"Какой смысл работать с организацией, подниматься по рейтингу, оплачивать сборы, чтобы потом тебя обошел чемпион из другой организации. Титул должен быть разыгран двумя боксерами с наивысшим рейтингом в топ-15 WBC.

Знаете, что меня больше всего возмущает во всей этой истории? WBC не принял бы такого решения, если бы это был не Ломаченко, а какой-то другой чемпион, не столь известный. Тогда бы такой вариант даже не рассматривался. Поэтому я разочарован.

Я не скрываю, что мы хотели сперва выиграть с Люком титул, а затем объединять пояса с Ломаченко.

Но точно могу сказать, что Кэмпбелл не из тех парней, которые прячутся. Я уже с ним переговорил - он доволен полученным шансов. Бою быть. В команде Ломаченко всерьез настроены драться в Британии", - заявил Хирн.

Ранее сообщалось, что WBC постановил начать переговоры между командами Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла о поединке за вакантный титул в легком весе.