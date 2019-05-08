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Ломаченко – Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя

Ломаченко – Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя
09:05 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: Twitter

Новости спорта: Британскому оппоненту украинского Хайтека дают лишь восемь процентов на победу.

Не успели в WBC назначить бой между украинцем Василием Ломаченко и англичанином Люком Кэмпбеллом, как британские букмекеры уже объявили котировки на предстоящий поединок. Олимпийскому чемпиону Лондона-2012 в весе до 56 кг Кэмпбеллу аналитики не сулят ничего хорошего. Коэффициент на его победу равен 11.00, на ничью – 26.00, тогда как на победу Ломаченко установлен коэффициент 1.04. Так образом в успехе украинца букмекерские конторы практически не сомневаются, оценивая ее вероятность в 88 процентов. Люку Кэмпбеллу оставляют всего лишь восемь процентов на выигрыш поединка. 

Как сообщалось ранее, бой Ломаченко – Кэмпбелл назначен официально: Вася выйдет на британский ринг за своим третьим чемпионским поясом. Дата поединка за вакантный титул WBC пока не сообщается, хотя ранее украинец говорил о сентябре. Кстати, букмекеры в своих линиях днем поединка уже ставят 15 сентября.

"Я не могу сказать, что согласен с решением WBC, но бой Люка Кэмпбелла против Василия Ломаченко назначен. Скорее всего, поединок пройдет в Великобритании. Два олимпийских чемпиона. Я верю, что Люк сможет это сделать", – написал в Twitter промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.

Также ранее сообщалось, что Виталий Кличко провел ночь с Ленноксом Льюисом. Легендарный британец напомнил украинцу, кто победил в их битве титанов 16 лет назад.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Ломаченко – Кэмпбелл.
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