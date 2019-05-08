Теофимо Лопес рассказал о своих целях и планах

Новости спорта: Американский проспект попробует завоевать пояс IBF.

Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес не будет участвовать в мини-турнире WBC для определения следующего обязательного претендента на пояс. Лопес должен был встретиться с доминиканцем Хавьером Фортуной.

Вместо этого глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум решил устроить Лопесу бой против японца Масайоши Накатани за звание обязательного претендента на титул IBF. Об этом в своем Twitter написал журналист Los Angeles Times Ланс Пагмир.

В случае победы американец будет драться с обладателем пояса Ричардом Комми, а уже после этого Арум сможет организовать бой Ломаченко – Лопес за все четыре пояса в дивизионе.

При условии, что сам Ломаченко выиграет бой за титул WBC против Люка Кэмпбелла.