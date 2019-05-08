Джошуа хочет выйти на ринг против Уайлдера

Новости спорта: Британец Энтони Джошуа хочет отобрать пояс WBC у Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что его целью является поединок с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Джошуа вновь призвал соперника сесть за стол переговоров, чтобы провести долгожданный поединок.

«Уайлдер. Мне нужен Уайлдер! У него есть пояс, у меня их четыре. Мне нужен пояс WBC Уайлдера. Если он готов и хочет доказать, что является лучшим в мире, пусть уже встретится со мной», — приводит слова Джошуа TMZ.

Представители Уайлдера и Джошуа уже давно обсуждают проведение боя, но пока сторонам так и не удалось договориться о разделении прибыли. Также они не определились с местом проведения поединка.

Следующим соперником Джошуа станет Энди Руис-младший. Этот бой состоится 1 июня в Нью-Йорке, британский боксёр впервые выступит в США.