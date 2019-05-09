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Хирн о бое Джошуа - Руис

Хирн о бое Джошуа - Руис
06:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от поединка с Энди Руисом-младшим.

По словам Хирна, нельзя недооценивать Руиса.

"Я немного напуган. И я хочу испытывать чувство страха. Это новый тест для Джошуа, ему предстоит сразиться с парнем с большими яйцами, который отдаст все силы на ринге.

Когда мы искали соперника Энтони, я думал, кто из этих парней сможет оказать достойное сопротивление? Я — фанат бокса. Я бы не стал привозить Джошуа на «Мэдисон Сквер Гарден", зная, что он не может проиграть.

Джошуа рассказал, как победит Руиса

Несколько боксёров хотели стать соперниками Джошуа. Но, когда я узнал об интересе Руиса, подумал, что этот парень действительно хочет победить. За ним будет вся Мексика, нет сомнений. Нет, он не сделан из камня, но я уверен, что Руис даст хороший бой. Если он победит, станет национальным героем», — цитирует Хирна Daily Express.

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