Майки Гарсия проведет выставочный бой

Новости спорта: Американец вернется в ринг 9 июня.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (39-1, 30 КО) проведет выставочный бой в благотворительных целях. Об этом сообщает Boxing Scene.

Перспективный американский проспект Айзек Колунга (3-0, 2 КО) был ранен в шею во время стрельбы из машины. Пуля застряла в позвоночнике боксера и он рискует остаться парализованным.

Семья Колунги попросила о помощи и команда Гарсии согласилась. Американец выйдет в ринг 9 июня в рамках 4-раундового выставочного поединка. Все деньги, собранные от фестиваля в родном городе Колунги Риверсайде, Калифорния, пойдут на лечение 25-летнего боксера.

Напомним, Гарсия оставил свой пояс в легком весе вакантным и за него поспорят Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл.