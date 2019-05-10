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Эксперт: Ломаченко разобрал Кроллу, не переключаясь с первой передачи

Эксперт: Ломаченко разобрал Кроллу, не переключаясь с первой передачи
05:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джонни Нельсон прогнозирует тяжелый бой для Василия Ломаченко.

Бывший чемпион мира и эксперт Sky Sports Джонни Нельсон считает Василия Ломаченко лучшим боксером мира, но надеется на то, что Люк Кэмпбелл даст бой нашему боксеру. Об этом Нельсон рассказал Sky Sports.

«Это очень и очень сложный вызов. Мы видели, как Ломаченко разобрал Кроллу. Ломаченко лучше всех остальных. Когда он победил Кроллу, то даже не переключался с первой передачи. Ломаченко - самый сильный соперник. Когда вы откроете словарь и найдете там определение термина «лучший боксер мира», то там будет фото Ломаченко.

Не рано ли Кэмпбеллу встречаться Ломаченко? У Люка нет выбора, потому что он стал обязательным претендентом на пояс WBC и получил свою возможность сразиться за титул. Ломаченко - действующий чемпион, но WBC сделал его автоматическим претендентом.

Ломаченко показал свой невероятный улов

Думаю, что Люк достаточно вырос, чтобы понимать, почему он должен отдать в ринге всего себя. Так что мы точно увидим от него лучшее выступление в карьере», - рассказал Нельсон.

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил переговоры о поединке между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

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