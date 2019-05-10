Бой Сауль Альварес - Джейкобс посмотрели 1,2 млн подписчиков DAZN

Новости спорта: Американская аудитория боя составила порядка 600 тысяч человек.

Согласно данным, опубликованным стриминговым сервисом DAZN, субботний поединок за титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе между Саулем «Канело» Альваресом и Дэниэлом Джейкобсом посмотрели около 1,2 млн подписчиков этой платформы, 700 тысяч из них — в прямом эфире. Официальные сведения о распределении просмотров по странам отсутствуют, однако ряд источников сообщают, что американская аудитория боя составила порядка 600 тысяч человек.

По данным Los Angeles Times, доход DAZN от этой трансляции оценивается примерно в 50 миллионов долларов.

Напомним, что всего по данным журнала Forbes у DAZN больше четырех миллионов подписчиков в восьми странах (США, Канада, Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания и Япония). Более миллиона из них проживают в Японии, а в США отметку в миллион подписчиков сервис рассчитывает преодолеть в июне. Технические возможности платформы при этом позволяют обслуживать до десяти миллионов зрителей одновременно.