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Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл

Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
07:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Поединок должен состояться в Великобритании.

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что хочет организовать бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 KO) в августе. Также Хирн назвал два места, где может состояться такой поединок.

«Если мы сможем заключить разумную сделку, то бой пройдет в Великобритании. Нужно решить, поедем мы на «O2 Арена» в Лондоне или в Халл на «Кей Си Стэдиум», где будет 30 тысяч фанатов.

Вряд ли Ломаченко знает, где находится Халл, но также не думаю, что его беспокоит то, куда мы поедем. Это будет хороший бой и я хочу организовать его в августе», — цитирует Хирна Boxing247 со ссылкой на iFL TV.

Напомним, боксеры проведут бой за вакантный титул WBC. Британец будет драться с Ломаченко после принятия Всемирной боксерской ассоциацией петиции украинца об этом бое. Изначально Кэмпбелл должен был драться с 20-летним американцем Девином Хэйни, и по словам следующего соперника Ломаченко, он не намерен отказываться от этого боя.

Промоутер Боб Арум сообщил, что Василий Ломаченко хочет провести бой против Кэмпбелла в Великобритании.

Титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC остается вакантным после того, как Майки Гарсия отказался от пояса чемпиона в данной весовой категории.

Ломаченко в последнем бою нокаутом в четвертом раунде победил Энтони Кроллу и повторно защитил титул чемпиона мира по версии WBA, а также впервые защитил титул чемпиона по версии WBO.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Эдди Хирн, Люк Кэмпбелл.
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