Ломаченко может заработать рекордный гонорар за бой с Кэмпбеллом

Новости спорта: Это будет рекордный гонорар для Василия Ломаченко в его профессиональной боксерской карьере.

По информации Sport Arena, чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) за бой против британца Люка Кэмпбелла может заработать гонорар в размере 3 миллионов долларов. На кону этого поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира WBC.

Скорее всего, Василий выставит на кон свои чемпионские пояса WBA и WBO. Боксерский вечер планируется организовать в Великобритании в августе, в качестве место проведения сейчас рассматриваются Лондон и родной для Кэмпбелла Халл.

Организатором ивента станет промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн, также являющийся сопромоутером нашего Александра Усика. Его компания Matchroom Boxing находится в стадии переговоров с представляющей интересы Ломаченко американской промоутерской компанией Top Rank.

Одной из сложностей в диалоге между компаниями является позиция промоутера Ломаченко Боба Арума, что этот бой в США должен транслироваться на телеканале ESPN или платформе ESPN+, которые с 2018 года является основными телепартнерами Top Rank. Matchroom Boxing же связан узами партнерства с платформой DAZN, а ESPN и DAZN являются, выражаясь словами одного известного киногероя «конкурирующими организациями».

Впрочем, на кону поединка стоит слишком много, поэтому стороны должны прийти к какому-то разумному компромиссу. Ожидается, что Василий подпишет контракт на бой до конца мая – после того, как Matchroom Boxing и Top Rank согласуют все условия организации ивента между собой.