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Каллум Смит может провести бой с Саулем Альваресом

Каллум Смит может провести бой с Саулем Альваресом
06:01 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Представители Каллума Смита и Сауля Алвьареса провели переговоры о бое.

Джо Галлахер, тренер чемпиона WBA во втором среднем весе Каллума Смита, рассказал в интервью Boxing Social, что представители Смита и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса на текущей неделе провели предварительные переговоры о поединке между этими боксерами. Хотя никаких конкретных договоренностей достигнуто не было, Галлахер оценивает шансы на организацию данного поединка достаточно высоко.

«Это большой бой, в котором встретятся сильнейший боксер второго среднего веса и сильнейший средневес, — сказал тренер. — Мы видим, что сторона Канело серьезно заинтересована в том, чтобы поединок состоялся... Думаю, вероятность этого сейчас примерно 80 процентов».

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Напомним, что Сауль Альварес помимо чемпионских поясов в среднем весе владеет поясом WBA Regular во втором среднем весе, который он завоевал в декабре, победив Роки Филдинга. Каллум Смит владеет в этой категории главным чемпионским поясом WBA Super.

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Бокс, Новости бокса, Каллум Смит, Саль Альварес.
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