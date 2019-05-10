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Салливан Баррера нацелился на Ковалева

Салливан Баррера нацелился на Ковалева
23:56 Пт, 10 Май 2019 Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Салливан Баррера собирается провести еще 4 боя.

Известный кубинский полутяжеловес Салливан Баррера, недавно подписавший контракт с промоутерской компанией Top Rank и планирующий дебютировать под ее эгидой 8 июня поединком против Майкла Силза, планирует скоро завершить профессиональную карьеру, но до этого хотел бы сделать как минимум еще одну попытку завоевать чемпионский титул.

«Меня интересуют только большие бои, — сказал 37-летний Баррера в интервью Boxingscene.com. — Я собираюсь провести еще четыре боя, а затем уйти на покой».

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При этом главной целью Барреры по его словам является поединок против чемпиона WBO Сергея Ковалева, который также связан с компанией Top Rank, являющейся его сопромоутером наряду с Main Events. «Я всегда мечтал встретиться с Ковалевым, — утверждает кубинец. — И сейчас я хочу, чтобы Top Rank организовала мне бой с этим парнем, за которым я охотился всю свою карьеру. Надеюсь, поединок с ним состоится до конца этого года».

Напомним, что Баррера дважды вел серьезные переговоры о бое с Ковалевым, но в итоге в обоих случая выбирал поединки против других соперников: в 2016 году он предпочел бою против Ковалева нетитульный поединок с Андре Уордом (link is external), а в 2018 вместо Ковалева выбрал Дмитрия Бивола. Оба этих поединка Баррера проиграл.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Салливан Баррера.
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