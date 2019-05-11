Амир Хан перенес операцию на локте

Новости спорта: Британцу потребовалось хирургическое вмешательство.

Британский боксер Амир Хан после проигрышного боя с Теренсом Кроуфордом перенес операцию на локте, сообщает BBC.

До этого 32-летний боец заявлял, что после поединка ощущал боль на правом локте, что и повлекло за собой вмешательство врачей.

«Надеюсь, я не получу рецидив этой травмы. С нетерпением жду своего возвращения на ринг», — сказал британец.

Восстановление Хана займет порядка 3-4 недель, поэтому последствия травмы не критические.

В шестом раунде боя с Кроуфордом переломным моментом стал удар ниже пояса от Кроуфорда, который рефери посчитал ненамеренным. Хан получил время на то, чтобы оправиться после такого удара, но во время перерыва тренер Хана принял решение снять боксера.

После последнего поединка Хан заявлял, что это не последний его профессиональный бой на ринге.