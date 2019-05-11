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Майк Тайсон назвал Ломаченко танцором балета

Майк Тайсон назвал Ломаченко танцором балета
14:13 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Легенда бокса хочет увидеть его поединок с Джервонтой Дэвисом.

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон заявил о желании увидеть бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом из США.

"Ломаченко на ринге — это танцор балета. Есть молодой парень из Балтимора, его зовут Джервонта Дэвис. Пока он ещё не готов к бою с Ломаченко, однако я бы хотел, чтобы они подрались через два года", — цитирует Тайсона BoxingNews24.

Ранее Ломаченко заявил о готовности драться с Дэвисом. По его словам, ради боя он готов спуститься в полулёгкий вес и отказаться от гонорара.

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Свой следующий бой Ломаченко проведёт против британца Люка Кэмпбелла. Ориентировочное время боя — конец лета. Спортсмены сразятся за вакантный титул чемпиона WBC в лёгком весе.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майк Тайсон.
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