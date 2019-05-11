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Бокс. Дычко победил Остина (Видео)

Бокс. Дычко победил Остина (Видео)
15:37 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Иван Дычко победил Рэя Остина.

Перспективный казахстанский боксер, двукратный бронзовый призер Олимпийских Игр в супертяжелом весе Иван Дычко (8-0, 8 КО) этой ночью в Голливуде, США, одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде в поединке с американским ветераном Реэм Остином (29-10-4, 18 КО), для которого это поражение стало уже четвертым подряд и шестым в его последних семи боях.

Отметим, что 28-летний Дычко показал в этом бою самый легкий вес в своей профессиональной карьере – 108,4 кг, а 48-летний Остин, наоборот, самый тяжелый – 137,4 кг.

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Бокс, Новости бокса, Иван Дычко.
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