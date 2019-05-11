Умер известный американский боксер Берт Купер

Новости спорта: Печальная новость пришла из США, где в возрасте 53-х лет после борьбы с тяжелой болезнью ушел из жизни известный американский боксер Берт Купер.

Берт Купер начал свою профессиональную карьеру в сентябре 1984 года как боксер первого тяжелого веса, а в ноябре 1991 и мае 1992 года дрался за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе со своими знаменитыми соотечественниками Эвандером Холифилдом и Майклом Мурером, каждому из которых он проиграл техническим нокаутом, однако сумел отправить в нокдаун – Холифилда один раз, а Мурера – дважды.

После боя с Мурером карьера Купера пошла на спад, однако он еще долго оставался опасным соперником, нокаутировав в первом раунде чемпиона мира по боям на голых кулаках Джо Сэвэджа и небитую до боя с ним "большую белую надежду" Ричи Мелито.

За свою 28-летнюю профессиональную боксерскую карьеру Берт Купер нокаутировал многих серьезных соперников, в т.ч. и бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Орлина Норриса. Однако больше всего он запомнился тремя невероятно зрелищными и жесткими войнами в ринге – уже упомянутыми выше боями с Эвандером Холифилдом и Майклом Мурером, а также поединком с Рэем Мерсером.

В память о Берте Купере предлагаем вам вспомнить лучшие моменты карьеры этого боксера, который, несомненно, оставил свой след в истории супертяжелого дивизиона.