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Тренер Кроллы: Ломаченко может стать одним из лучших боксеров в истории

Тренер Кроллы: Ломаченко может стать одним из лучших боксеров в истории
18:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джо Галлахер назвал Василия Ломаченко одним из лучших боксеров мира.

Тренер британского экс-чемпиона мира в легком весе Энтони Кроллы (36-7-3, 13 КО) Джо Галлахер объяснил причины поражения подопечного от Ломаченко.

"Просто Ломаченко - один из лучших бойцов мира в pound-for-pound. Он также может стать одним из лучших в истории. Он очень талантливый боец. Хороший опыт Энтони Кроллы не помог противостоять одному из лучших бойцов мира.

Ломаченко: В какой вид спорта мне перейти?

Возвращение Кроллы на ринг? Все зависит от Энтони. Я думаю, будет еще один бой, он может пройти в Манчестере. Это может быть его прощальный бой или он может просто решить завершить карьеру. Выбор за ним", - приводит слова Галлахера Boxing Social.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
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