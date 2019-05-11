Тренер Кроллы: Ломаченко может стать одним из лучших боксеров в истории

Новости спорта: Джо Галлахер назвал Василия Ломаченко одним из лучших боксеров мира.

Тренер британского экс-чемпиона мира в легком весе Энтони Кроллы (36-7-3, 13 КО) Джо Галлахер объяснил причины поражения подопечного от Ломаченко.

"Просто Ломаченко - один из лучших бойцов мира в pound-for-pound. Он также может стать одним из лучших в истории. Он очень талантливый боец. Хороший опыт Энтони Кроллы не помог противостоять одному из лучших бойцов мира.

Возвращение Кроллы на ринг? Все зависит от Энтони. Я думаю, будет еще один бой, он может пройти в Манчестере. Это может быть его прощальный бой или он может просто решить завершить карьеру. Выбор за ним", - приводит слова Галлахера Boxing Social.