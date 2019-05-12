Берчельт защитил титул по версии WBC

Новости спорта: Ранним утром 12 мая в Туксоне, штат Аризона, США, завершился турнир по профессиональному боксу.

Главным его событием стала титульная встреча во втором полулёгком весе. На ринге встретились чемпион мира по версии WBC Мигель Берчельт и Франциско Варгас.

Встреча прошла в яркой борьбе, с обилием жёстких разменов. Берчельт был точнее и успешнее соперника, донося до него огромное количество ударов. После шестого раунда угол Варгаса принял решение отказаться от продолжения одностороннего поединка. Таким образом, Берчельт в пятый раз защитил титул по версии WBC.

Отметим, это было уже второе противостояние Берчельта с Варгасом. В январе 2017 года Мигель в конкурентном бою сумел нокаутировать соперника в одиннадцатом раунде.