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Олимпийский чемпион сравнил боксерские способности Гассиева и Усика

Олимпийский чемпион сравнил боксерские способности Гассиева и Усика
10:18 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Евгений Тищенко считает, что оба бойца могут стать успешными в супертяжелом весе

Российский проспект Евгений Тищенко (4-0, 2 КО) считает, что Александр Усик (16-0, 12 КО) и Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) могут достичь успеха в супертяжелом дивизионе:

«Успехов им в супертяжелом весе. Это будет интересно. К сожалению, у Усика сорвался бой 25 мая, желаю ему скорейшему выздоровления. И Мурат, и Александр не маленькие для тяжелого веса. Думаю, они смогут быть конкурентоспособными в новом дивизионе.

Усик очень технически оснащен, антропометрия его позволяет выступать там. Мурат более мощный боксер, чем Усик. И объективное поражение Мурата в бою с Александром было из-за того, что Гассиев был не до конца готов. Гассиев – интересный боксер».

Отметим, что Тищенко дважды становился чемпионом Европы, выигрывал чемпионат мира и Олимпийские игры по любителям.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Евгений Тищенко, Мурат Гассиев.
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