Фьюри раскритиковал промоутера Джошуа

Новости спорта: Тайсон Фьюри отреагировал на слова Эдди Хирна.

Экс чемпион мира в супертяжелом дивизоне Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО ) отреагировал на выпады в свой адрес от британского промутера Эдди Хирна в интервью Behind The Gloves.

«Знаете, это просто ревность, Эдди Херн не может драться. Том Шварц отправил бы Эдди на недельный больничный, если бы приложился по нему джебом и левым боковым. Когда такие, как Эдди, говорят обо мне всякую негативную хрень, я смотрю на это и думаю: «Знаешь что, Эдди? Ты никогда в жизни не дрался». Как ты можешь называть меня дерьмом и говорить прочую ерунду, если не можешь драться? Иначе бы ты был чемпионом мира, а не я.

Я понимаю, что он промоутер, и он пытается унижать меня, чтобы его поединки выглядели лучше, но всему есть предел. Я устал от этих дерьмовых игр. Предлагаю перемирие. Скажешь еще хоть что-то негативное обо мне — дам тебе по зубам!».

Ранее, Фьюри определился с предварительной датой реванша Деонтеем Уайлдером (40-0-1, 39 КО).