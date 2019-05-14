Кролла: C нетерпением жду боя Ломаченко с Кэмпбеллом

Новости спорта: Энтони Кролла высказал свое отношение к Василию Ломаченко.

Экс-соперник чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко Энтони Кролла признался, что всегда желает удачи украинцу. Британец высказал уверенность в том, что Ломаченко станет лучшим боксером в мире.

"Ломаченко станет лучшим боксером в мире всех времен. Он очень хороший боксер и при этом приятный парень. Я всегда ему желаю удачи. Правда мы говорим на разных языках, поэтому есть некий барьер.

Я с нетерпением жду боя Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. Не вижу шансов для Кэмпбелла, но если они и есть, то только в случае удержания Ломаченко на дистанции благодаря преимуществу в антропометрии. Но поединок точно будет очень сложным", - сказал Кролла в интервью YouTube-каналу Tha boxing voice.

Бой Ломаченко и Кэмпбелла может состояться в августе в Британии.