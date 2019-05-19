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Менеджер Уайлдера начинает переговоры с Джошуа, Фьюри и Ортисом

Менеджер Уайлдера начинает переговоры с Джошуа, Фьюри и Ортисом
16:17 Вс, 19 Май 2019 Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Шелли Финкель рассказал о будущих боя Деонтея Уайлдера.

Шелли Финкель, менеджер чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, планирует незамедлительно начать поиск следующего соперника для него и надеется, что уже через несколько дней достигнет предварительной договоренности с кем-нибудь из ведущих супертяжеловесов.

Как рассказал Финкель, общаясь с прессой после победы Уайлдера над Домиником Бризилом, на следующей неделе у него запланированы встречи с главой DAZN Джоном Скиппером (с которым Финкель начал общаться по поводу объединительного боя с Энтони Джошуа, когда понял, что не сможет договориться с его промоутером Эдди Хирном) и руководством промоутерской компании Top Rank, на контракте у которой находится экс-чемпион мира Тайсон Фьюри. Команда Уайлдера также будет серьезно рассматривать возможность второго поединка с кубинцем Луисом Ортисом, которого Уайлдер победил чуть больше года назад, сам побывав во время боя на грани нокаута. По признанию Финкеля именно этот поединок им будет легче всего организовать, поскольку Ортис единственный из этой троицы не связан контрактом с конкурирующей платформой.

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«Надеюсь, что на следующей неделе мы достигнем предварительной договоренности с одним из них», — пообещал Финкель.

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