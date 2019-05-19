Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Хирн: Бой Джошуа - Уайлдер изменит спорт

Хирн: Бой Джошуа - Уайлдер изменит спорт
15:38 Вс, 19 Май 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эдди Хирн впечатлен победой Деонтея Уайлдера над Домиником Бризилом.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал бой обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера и Доминика Бризила. Американский чемпион нокаутировал соперника в первом раунде, что впечатлило известного промоутера и он еще раз подчеркнул важность боя Джошуа и Уайлдера.

"Впечатляющая победа. Теперь Джошуа должен хорошо поработать, чтобы выиграть в бою с Руисом. Бой Джошуа и Уайлдера будет крупнейшим событием в мире спорта, этот поединок должен состояться. Их бой изменит спорт в глобальном плане.

Уайлдер - Бризил: статистика ударов в чемпионском бою

Бой Джошуа - Уайлдер - это бой за наследие и Энтони очень хочет его получить. На ринг выйдут два больших и опасных чемпиона, и оба из них могут выключить сопернику свет сопернику в один миг. Но сначала Джошуа нужно победить Руиса и отправить послание американским болельщикам", - цитирует Хирна BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBC, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн, Доминик Бризил, Уайлдер - Бризил, Деонтей Уайлдер - Доминик Бризил.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь