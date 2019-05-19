Хирн: Бой Джошуа - Уайлдер изменит спорт

Новости спорта: Эдди Хирн впечатлен победой Деонтея Уайлдера над Домиником Бризилом.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал бой обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера и Доминика Бризила. Американский чемпион нокаутировал соперника в первом раунде, что впечатлило известного промоутера и он еще раз подчеркнул важность боя Джошуа и Уайлдера.

"Впечатляющая победа. Теперь Джошуа должен хорошо поработать, чтобы выиграть в бою с Руисом. Бой Джошуа и Уайлдера будет крупнейшим событием в мире спорта, этот поединок должен состояться. Их бой изменит спорт в глобальном плане.

Бой Джошуа - Уайлдер - это бой за наследие и Энтони очень хочет его получить. На ринг выйдут два больших и опасных чемпиона, и оба из них могут выключить сопернику свет сопернику в один миг. Но сначала Джошуа нужно победить Руиса и отправить послание американским болельщикам", - цитирует Хирна BoxingScene.