Уайлдер - о возможном бое против Джошуа

Новости спорта: Американец попросил болельщиков набраться терпения.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) заверил болельщиков, что поединок с обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) точно состоится. Слова американца приводит boxingscene.com:

«Положительной стороной всего этого является то, что все бои обсуждаются, возможности по-прежнему есть, все команды, стороны ведут диалог, поэтому все отлично. Мы знаем, что когда получается организовать большие бои, то они затмевают других. Сейчас слишком много людей и мнений вовлечено в процесс переговоров.

Этот бой произойдет. Большой поединок будет организован, я даю вам слово. Я лишь прошу вас набраться терпения и дать нам немного времени, чтобы мы тоже получили пользу от этого, а не только вы, фанаты бокса».

Напомним, что в последнем поединке Уайлдер в первом же раунде нокаутировал соотечественника Доминика Бризила (20-2-0, 18 КО).