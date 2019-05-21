Уайлдер вызвал Джошуа на бой

Новости спорта: Американский боксер считает, что творит настоящую магию на ринге благодаря своему интеллекту.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подвел итоги боя с Домиником Бризилом. Напомним, что Уайлдер отправил в нокаут своего соперника в первом раунде поединка. Уайлдер успешно провел девятую защиту титула, а Бризиле второй раз в карьере досрочно потерпел поражение в титульном поединке.

"Именно это делает меня самым опасным человеком в мире. Я быстрее, чем многие люди думают. Когда я использую свой интеллект на ринге, происходит настоящая магия. У меня невероятная мощь, в этом нет никакого секрета. Когда не чувствуешь этого, боишься еще больше. Я знаю, что очень опасен. Мои руки несут смертельную угрозу! Теперь настало время идти дальше", – отметил боксер.

Также американец прокомментировал потенциальный боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF британцу Энтони Джошуа. Эта встреча уже давно обсуждается в мире бокса, но стороны никак не могут договориться.

"Этот бой произойдет. Верю в это всем сердцем. Наша обязанность – дать фанатам то, что они так хотят. Думаю, что когда мы в следующий раз начнем переговоры, то сделка будет заключена", -добавил Уайлдер.

Накануне боя с Бризилом Уайлдер подлил масла с огонь своими скандальными заявлениями. Сначала американец признался, что желает убить Бризила на ринге: "Я все еще пытаюсь получить труп в свой послужной список", – шокировал всех Деонтей.

Словами боксера даже заинтересовались во Всемирном боксерском совете и пообещали разобраться, но Уайлдер продолжил нагнетать атмосферу и пообещал оплатить похороны соперника. Также боксер посоветовал родным своего визави поговорить с ним перед поединком: "Потом может быть поздно".