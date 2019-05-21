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Украинские боксеры отправляются на юниорский чемпионат Европы

Украинские боксеры отправляются на юниорский чемпионат Европы
15:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Юниорская сборная по боксу отправляется на чемпионат Европы, который будет проходить в Румынии.

Позади упорная подготовка, впереди жеребьевка, взвешивание и первые бои главного юниорского турнира Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

О настроении и подготовке к континентальному первенству рассказал старший тренер сборной Украины среди юниоров Олег Кудинов.

“Прошли заключительные сборы в городе Долина Ивано-Франковской области. Все запланированное удалось выполнить. Все наши лидеры в строю, травм нет – все готовы к боям. Главный конкурент – сборная России. Естественно, будет трудно с Румынией – они у себя дома, и этот фактор также может повлиять. Но самое главное – чтобы наши бойцы смогли проявить свои лучшие качества. 22 мая мы выезжаем, на следующий день запланирован жребий, а уже 24 числа – первые бои”, - отметил Кудинов.

Старший тренер женской юниорской сборной Сергей Данилов со своей стороны отметил: “Надо сказать, что ситуация в этой сборной была нетипичная. В прошлом году мы не участвовали в чемпионате Европы, проходившем в Анапе. Так что наши спортсменки имеют только опыт соревнований в школьном возрасте, это Александра Джигун и Карине Айрапетян, или во Всемирной Гимназиаде – Юлия Гончаренко, ставшая чемпионкой. В России мы не соревновались, особых титулов у нас нет, но уверен, что у нас ровная и стабильная команда. Надеемся, что девочки покажут себя на чемпионате Европы”.

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