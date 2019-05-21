Тайсон Фьюри: Макгрегору удалось изменить ММА

По словам Фьюри, ирландец сумел изменить мир ММА.
«На мой взгляд, Конор изменил правила игры в ММА. Он установил новые стандарты, сделал ММА популярным. Он стал человеком, изменившим эту индустрию.
Макгрегор вышел за привычные рамки, он дрался с Мэйвезером, превратился в настоящую звезду. Он должен гордиться собой.
У каждого бывают проблемы в жизни. Но важно не это. Гораздо важнее, как мы их преодолеваем», — приводит слова Фьюри Mirror.
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в 2018 году. Тогда он в четвёртом раунде уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. В 2019 году ирландец сообщил об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение.