Тайсон Фьюри: Макгрегору удалось изменить ММА

Новости спорта: Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри рассказал об отношении к экс-чемпиону UFC ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору.

По словам Фьюри, ирландец сумел изменить мир ММА.

«На мой взгляд, Конор изменил правила игры в ММА. Он установил новые стандарты, сделал ММА популярным. Он стал человеком, изменившим эту индустрию.

Макгрегор вышел за привычные рамки, он дрался с Мэйвезером, превратился в настоящую звезду. Он должен гордиться собой.

У каждого бывают проблемы в жизни. Но важно не это. Гораздо важнее, как мы их преодолеваем», — приводит слова Фьюри Mirror.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в 2018 году. Тогда он в четвёртом раунде уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. В 2019 году ирландец сообщил об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение.