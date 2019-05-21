Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Уайлдер - Бризил: статистика ударов в чемпионском бою
Уайлдер - Бризил: статистика ударов в чемпионском бою
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Усик занял 5 место в рейтинге The Ring

Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
15:52 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Журнал The Ring обновил десятку сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории.

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик потерял в рейтинге The Ring одну позицию и занял 5 место.

Японский боксер Наоя Иноуэ после громкой победы над Эммануэлем Родригесом сделал прыжок на четвертую строчку и потеснил Усика. Украинский боксер имел шанс укрепить свое положение в топ-10, но из-за травмы был вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе. Ожидается, что он вернется на ринг в августе или сентябре.

Возглавляет рейтинг, как и ранее, чемпион WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко.

Топ-10 боксеров мира по обновленной версии журнала The Ring:

1. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес)

2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес)

3. Сауль Альварес (Мексика, средний вес)

4. Наоя Иноуэ (Япония, легчайший вес)

5. Александр Усик (Украина, тяжелый вес)

6. Эррол Спенс (США, полусредний вес)

7. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, наилегчайший вес)

9. Майки Гарсия (США, легкий вес)

10. Донни Ньетес (Филиппины, второй легчайший вес)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь