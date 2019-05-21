Усик занял 5 место в рейтинге The Ring

Новости спорта: Журнал The Ring обновил десятку сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории.

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик потерял в рейтинге The Ring одну позицию и занял 5 место.

Японский боксер Наоя Иноуэ после громкой победы над Эммануэлем Родригесом сделал прыжок на четвертую строчку и потеснил Усика. Украинский боксер имел шанс укрепить свое положение в топ-10, но из-за травмы был вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе. Ожидается, что он вернется на ринг в августе или сентябре.

Возглавляет рейтинг, как и ранее, чемпион WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко.

Топ-10 боксеров мира по обновленной версии журнала The Ring:

1. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес)

2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес)

3. Сауль Альварес (Мексика, средний вес)

4. Наоя Иноуэ (Япония, легчайший вес)

5. Александр Усик (Украина, тяжелый вес)

6. Эррол Спенс (США, полусредний вес)

7. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, наилегчайший вес)

9. Майки Гарсия (США, легкий вес)

10. Донни Ньетес (Филиппины, второй легчайший вес)