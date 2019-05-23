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Форман о бое Уайлдер - Джошуа

Форман о бое Уайлдер - Джошуа
01:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Джордж Форман считает потенциальный бой Джошуа - Уайлдер грандиознейшим событием в мире хевивейта.

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Джордж Форман поделился ожиданиями от потенциального боя чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и чемпиона мира IBF, WBA Super, WBO и IBO Энтони Джошуа. По мнению Формана, этот поединок мог бы стать даже более значимым событием, чем бой Мохаммеда Али и Джо Фрейзера.

«Если Уайлдер и Джошуа встретятся на ринге, это событие станет самым большим в тяжёлом весе. Этот бой будет круче, чем какой-либо другой в истории!

У Уайлдера убийственный удар. Я думаю, что он бьёт сильнее, чем я в своё время. Это очень мощный парень. Я думаю, что он может нокаутировать любого соперника в тяжёлом весе. Кто сильнее — Фьюри, Джошуа или Уайлдер? Не знаю, пока они не выяснят это друг с другом, невозможно сказать», — цитирует Формана TMZ.

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Напомним, ранее Уайлдер защитил титул чемпиона WBC, нокаутировав Доминика Бризила уже в первом раунде. После этого Уайлдер заявил, что он теперь обязан провести бой с Джошуа.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Джордж Форман.
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