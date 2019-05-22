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Среда, 22.05.2019
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Украинец Богачук помогает Гассиеву в тренировочном лагере

Украинец Богачук помогает Гассиеву в тренировочном лагере
19:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев в данный момент находится в США, где проходит тренировочный лагерь.

Находясь вдали от дома, россиянин не злоупотребляет американской кухней. По его словам, в лагере Абеля Санчеса за готовку отвечает украинский боксёр Сергей Богачук.

«Доволен тем, что Сергей в лагере вместе со мной. Он наш шеф-повар, для всех нас. Он готовит нам борщ, это как суп, только красного цвета. Также он готовит пасту, мясо, рыбу, салаты. Он готовит всем нам, потому что знает, что мы не очень сильны в готовке. Сергей переживает за всех и готовит нам, милый парень», — рассказал Гассиев в интервью, размещённом на канале The Ring Digital в YouTube.

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Напомним, следующий бой Мурат Гассиев намерен провести в супертяжёлом весе.

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Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев, Сергей Богачук.
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