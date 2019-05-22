Компания Владимира Кличко выпустила собственный чай

Новости спорта: Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко после завершения спортивной карьеры, активно строит карьеру после спорта.

На выставке Food Innovation Camp в Гамбурге украинец представил два новых вида чайных напитков под маркой F.A.C.E.

F.A.C.E. означает фокус, ловкость, координацию и выносливость. По словам Кличко, именно эти четыре фактора помогли ему добиться успеха в жизни. Теперь они будут доступны для обычных потребителей через продукты питания.

Первый напиток линейки изготовлен из зеленого чая и должен стимулировать способность к концентрации, поэтому относится к категории фокус. Второй - сделан из белого чая, который способствует росту костей и поэтому относится к категории выносливости.

Два вида чайных напитков можно будет приобрести в 550 филиалах магазина Rewe Nord.