Компания Владимира Кличко выпустила собственный чай

На выставке Food Innovation Camp в Гамбурге украинец представил два новых вида чайных напитков под маркой F.A.C.E.
F.A.C.E. означает фокус, ловкость, координацию и выносливость. По словам Кличко, именно эти четыре фактора помогли ему добиться успеха в жизни. Теперь они будут доступны для обычных потребителей через продукты питания.
Первый напиток линейки изготовлен из зеленого чая и должен стимулировать способность к концентрации, поэтому относится к категории фокус. Второй - сделан из белого чая, который способствует росту костей и поэтому относится к категории выносливости.
Два вида чайных напитков можно будет приобрести в 550 филиалах магазина Rewe Nord.