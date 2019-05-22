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Уайлдер - Бризил: аудитория боя составила 1,1 млн зрителей

Уайлдер - Бризил: аудитория боя составила 1,1 млн зрителей
19:14 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер ShowtimeBoxing

Новости спорта: Общий размер аудитории боя Уайлдер - Бризил оценивается примерно в 1,1 млн

Пиковая аудитория вечера бокса на телеканале Showtime, главным событием которого стал поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и обязательным претендентом Домиником Бризилом, составила 990 тысяч человек, средняя — 886 тысяч. С учетом онлайн-трансляции и повтора общий размер аудитории оценивается примерно в 1,1 млн.

Это заметно меньше, чем собрал прошлогодний поединок Уайлдера против Луиса Ортиса, пиковая аудитория которого составила 1,2 млн человек, а средняя — 1,1 млн.

Для сравнения приведем цифры недавних поединков на конкурирующих телеканалах: пиковая аудитория боя между Джарреттом Хердом и Джулианом Уильямсом на телеканале FOX Sports составила чуть более 2,1 млн телезрителей, средняя — 1,385 млн. Бой между Александром Гвоздиком и Дуду Нгумбу на телеканале ESPN собрал пиковую аудиторию в 832 тысячи зрителей, средняя аудитория этого вечера составила 655 тысяч.

Джошуа и Уайлдер могут провести два боя

Пиковая аудитория прямой трансляции поединка между Саулем Альваресом и Дэниэлом Джейкобсом на DAZN в США составила 600 тысяч зрителей. Сколько всего людей посмотрели прямую трансляцию (которая была доступна еще в семи странах), DAZN не сообщает, однако общее количество зрителей с учетом просмотра в записи оценивается в 1,2 млн человек.

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Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Доминик Бризил, Уайлдер - Бризил, Деонтей Уайлдер - Доминик Бризил.
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