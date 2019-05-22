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Среда, 22.05.2019
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Джошуа: Важно то, что у тебя в сердце и голове

Джошуа: Важно то, что у тебя в сердце и голове
20:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Энтони Джошуа прокомментировал свой ближайший бой с Энди Руисом.

Чемпион мира IBF, WBA Super, WBO и IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Энди Руисом-младшим, который состоится 1 июня в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Джошуа не согласился с критиками, которые считают Руиса слишком слабым соперником для британца.

«Важно не то, как выглядит человек, а его мастерство, навыки в боксе. Важно то, что у тебя в сердце и голове. Энди уже показал, что он обладает всем необходимым для боксирования на самом высоком уровне. И важно это, а не что-то другое. Я думаю, что Энди является отличным соперником, который покажет себя 1 июня», — приводит слова Джошуа Daily Express.

Джошуа и Уайлдер могут провести два боя

Соперником Джошуа должен был стать американец Джарелл Миллер, но его отстранили из-за нарушения антидопингового законодательства.

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IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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