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Турман может завершить карьеру после боя с Пакьяо

Турман может завершить карьеру после боя с Пакьяо
11:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Кит Турман поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBC Мэнни Пакьяо.

Чемпион мира по версии WBA Super Кит Турман поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBC Мэнни Пакьяо, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США). Турман заявил, что может завершить карьеру в случае поражения.

«Если этот 40-летний человек побьёт меня, то такова жизнь. Мы и так знаем, что он плохой парень. Но и я плохой парень! Что будет, если он меня побьёт? Наверное, я завершу карьеру.

По крайней мере буду всерьёз думать об этом. Возможно, стану комментатором, моя мама говорит, что я хорошо выгляжу в костюме», — приводит слова Турмана BoxingNews24.

Пакьяо: Мое время еще не ушло

Ранее Турман заявил, что Пакьяо завершит выступление после их боя. По мнению Турмана, Мэнни придётся уйти из бокса после поражения.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Кит Турман.
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