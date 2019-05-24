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Уайлдер: У Фьюри после боя со мной провалы в памяти

Уайлдер: У Фьюри после боя со мной провалы в памяти
04:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал недавние слова британца Тайсона Фьюри.

Ранее Фьюри заявил, что готов сразиться с американцем без перчаток в центре Нью-Йорка. Также британец пообещал, что Уайлдер после пропущенных ударов будет любоваться звёздным небом.

«Это стандартный Тайсон Фьюри. Но самыми яркими моментами в его карьере были падения в нашем поединке. Мы говорим о Фьюри, у которого после встречи со мной было сотрясение. Видимо, у Фьюри после меня провалы в памяти, раз он не помнит, как падал на ринге. Нельзя всерьёз воспринимать то, что он говорит, он сам забывает, что сказал до этого», — цитирует Уайлдера TMZ.

Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером

Первый поединок, проходивший в Лос-Анджелесе (США) в декабре 2018 года, завершился ничьей. При этом Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун.

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Уайлдер - Фьюри.
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