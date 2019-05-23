Скачать
Четверг, 23.05.2019
Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019
Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019
Прикарпатье уступило Браге в товарищеском матче (Видео)
Прикарпатье уступило Браге в товарищеском матче (Видео)
Завацкая вышла в финал квалификации Ролан Гаррос-2019
Завацкая вышла в финал квалификации Ролан Гаррос-2019
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)

Фьюри хочет сразиться с Уайлдером на Таймс-сквер

Фьюри хочет сразиться с Уайлдером на Таймс-сквер
22:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что готов к поединку с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Фьюри, который в ближайшие дни планирует отправиться в США, вызвал Уайлдера на поединок, предложив сойтись в кулачном бою в центре Нью-Йорка.

«Уайлдер — большой бомж, живёт в городе бомжей. Отметь любое место и время, где мы можем с тобой подраться. Обещаю, после моих ударов ты будешь смотреть на звёзды.

Если ему есть что сказать, пусть повидается со мной. Можем устроить кулачный бой без перчаток на Таймс-сквер!» — сказал Фьюри в «Инстаграме».

Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером

Напомним, Уайлдер и Фьюри уже встречались на ринге. Первый поединок соперников закончился ничьей, которая не устроила обе стороны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Уайлдер - Фьюри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
03 Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
04 Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
05 Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь