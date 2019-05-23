Фьюри хочет сразиться с Уайлдером на Таймс-сквер

Новости спорта: Бывший чемпион мира британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что готов к поединку с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Фьюри, который в ближайшие дни планирует отправиться в США, вызвал Уайлдера на поединок, предложив сойтись в кулачном бою в центре Нью-Йорка.

«Уайлдер — большой бомж, живёт в городе бомжей. Отметь любое место и время, где мы можем с тобой подраться. Обещаю, после моих ударов ты будешь смотреть на звёзды.

Если ему есть что сказать, пусть повидается со мной. Можем устроить кулачный бой без перчаток на Таймс-сквер!» — сказал Фьюри в «Инстаграме».

Напомним, Уайлдер и Фьюри уже встречались на ринге. Первый поединок соперников закончился ничьей, которая не устроила обе стороны.