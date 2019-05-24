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МОК лишит чемпионаты мира по боксу в России статуса отборочных на Олимпиаду-2020

МОК лишит чемпионаты мира по боксу в России статуса отборочных на Олимпиаду-2020
04:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ранее МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что чемпионаты мира по боксу, которые будут проходить в 2019 году в Екатеринбурге и Улан-Удэ, потеряют статус отборочных. Президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) Умар Кремлёв заявил, что потеря отборочного статуса не повлияет на уровень организации турниров.

«Будем смотреть, как будут проходить отборочные соревнования (на Олимпиаду). Будем разговаривать, но на организацию чемпионатов мира в России решение МОК не повлияет, всё будет организовано на высшем уровне», — приводит слова Кремлёва «Р-Спорт».

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Ранее также стало известно, что МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года. В то же время было предложено приостановить членство АИБА. Эти решения МОК будет обсуждать на сессии организации, которая пройдёт с 24 по 26 июня в Лозанне (Швейцария).

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Олимпийские игры, Бокс, Олимпиада-2020, Новости бокса.
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